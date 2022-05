Die Polizei Zweibrücken hatte am frühen Sonntagmorgen den Diebstahl eines Mobiltelefons aufgenommen. Die Besitzerin ortete das Gerät über eine App in einem Einfamilienhaus in Haßloch. Dort trafen hiesige Beamte laut Polizeibericht auf einen jungen Mann, welcher von einem Diebstahl nichts wissen wollte. Er versicherte, schnell seine Taschen zu überprüfen. Wenig später übergab der 22-Jährige das Gerät an die Polizisten. Wie es in seine Tasche gelangt ist, konnte er sich nicht erklären. Die Polizei Zweibrücken ermittelt.