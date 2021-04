Die nächste Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 28. April, 18.30 Uhr, wird wegen der gestiegenen Sieben-Tage-Inzidenz wieder als Online-Videokonferenz stattfinden. Die Gemeindeordnung regelt in Paragraph 35 die Voraussetzungen für Online-Sitzungen: Mindestens zwei Drittel der Mitglieder müssen zuvor zustimmen, dass statt einer Präsenz- eine Online-Sitzung stattfindet. Diese Mehrheit hat sich nach Angaben von Pressesprecher Marcel Roßmann bei einer Abfrage unter den Ratsmitgliedern ergeben. So können interessierte Bürger die Ratssitzung am 28. April live auf Youtube sehen. Der Zugangslink wird am Sitzungstag auf der Homepage der Gemeinde www.hassloch.de veröffentlicht. Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann den Livestream der Sitzung auch im Rathaus, Zimmer 124, verfolgen. Dazu ist eine Anmeldung bei der Verwaltung unter Telefon 06324/935-242 erforderlich.