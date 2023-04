Am Samstag, 29. April, findet auf dem Gestüt Fohlenhof in Haßloch von 11 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür in Haßloch statt. Seit 15 Jahren führt die Familie Heicke den Pferdehof, An der Fohlenweide 16-22. Publikum aus der Pferde-Fachwelt sowie interessierte Bürger bekommen laut Ankündigung dort nicht nur eine Hengstschau zu sehen, sondern auch Trainingseinheiten „mit international renommierten Reitern und Trainern“ wie Dirk und Hannes Ahlmann oder Pia und Ben Leuwer. Außerdem wird die Olympiasiegerin im Vielseitigkeitsreiten, Julia Krajewski, zu Gast sein, ebenso wie die Dressur-Olympiasiegerin Dorothee Schneider und Springreiter Hugo Simon. Die Auszubildenden des Fohlenhofs stellen den Beruf des Pferdewirts vor. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.