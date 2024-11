Vergleichsweise wenig, nämlich zehn Verkehrssünder haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Haßloch am Montag bei Geschwindigkeitskontrollen in Haßloch und Deidesheim erwischt. Hintergrund der Kontrollen, die laut einer Mitteilung zunächst von 9.40 bis 10.40 Uhr in der Forstgasse in Haßloch und im Anschluss von 12.20 bis 13.50 Uhr in der Weinstraße in Deidesheim stattfanden, waren polizeiliche Analysen und gehäufte Beschwerden von Bürgern. „Von insgesamt 109 gemessenen Fahrzeugen waren erfreulicherweise nur zehn Fahrzeuge in Tempo-30-Zonen zu schnell unterwegs“, hieß es in der Mitteilung. Das schnellste gemessene Fahrzeug war demnach mit 45 Stundenkilometern unterwegs. Bei vier weiteren Fahrzeugen fielen den Einsatzkräften technische Mängel auf. Außerdem wurde dem Fahrer eines Wagens wegen technischer Umbauten und damit einhergehendem Erlöschen der Betriebserlaubnis die Weiterfahrt untersagt.