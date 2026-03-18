Zwölf Geschwindigkeitsverstöße hat die Polizei am Dienstag zwischen 9 und 14 Uhr in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim festgestellt. Laut Bericht war der schnellste Autofahrer bei erlaubten 30 Kilometern pro Stunde dort mit 56 km/h unterwegs. Eine weitere Kontrolle wurde in der Weinstraße in Herxheim am Berg durchgeführt. Dort wurden sieben Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wobei der Spitzenreiter hier bei erlaubten 30 Kilometern pro Stunde mit 47 km/h unterwegs war. In Bad Dürkheim wurde der Verkehr im Triftweg gemessen. Sieben Geschwindigkeitsverstöße wurden dabei dort festgestellt. Der Spitzenreiter dort war bei erlaubten 30 Kilometern pro Stunde mit 51 km/h geblitzt worden.