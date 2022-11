In der Haßlocher Touristinformation sind unter dem Titel „Weihnachtsmarkt kompakt“ wieder weihnachtlich gefüllte Geschenkboxen erhältlich. Die Idee ist vor zwei Jahren während der Corona-Pandemie entstanden.

Da die Weihnachtsmärkte nicht aufgebaut werden konnten, hatte die Gemeinde damals ein kleines, kompaktes Weihnachtsmarktpaket entworfen, um etwas Weihnachtsmarktgefühl nach Hause zu bringen. Die Geschenkbox erfreute sich laut Verwaltung steigender Beliebtheit, weshalb sie wieder angeboten wird. Die Pakete sind in einer roten und weißen Edition erhältlich. Gefüllt sind sie mit einer Flasche Glühwein (rot oder weiß) vom Weinland Meckenheim, zwei satinierte Glastassen vom Haßlocher Weihnachtsmarkt der 1000 Lichter, einem Gläschen Weingelée (rot oder weiß) vom Weinland Meckenheim, einer Packung Früchtetee (rot oder weiß) vom Weinland Meckenheim und zwei Tannenbaumanhänger aus Holz vom Haßlocher Jungunternehmen KiFiMa.

Mit der Entscheidung, regionale Produkte zu verwenden, hätten die Pakete erneut einen Bezug zu Haßloch und der Umgebung, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Die Pakete sind ab Montag, 5. November, in der Touristinformation in Haßloch erhältlich. Der Verkauf findet zu den üblichen Öffnungszeiten statt, solange der Vorrat reicht. Die Touristinformation ist derzeit im Bistro des Kulturvierecks in der Gillergasse 14 untergebracht. Der Preis pro Paket beträgt 25 Euro. Ein Versand der Pakete ist laut Gemeinde nicht möglich.