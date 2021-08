Mehr Platz für Wohn- und Geschenkideen: Das Formano-Studio in der Kurgartenstraße 12 in Bad Dürkheim hat in den frisch renovierten Verkaufsräumen den Geschäftsbetrieb wieder aufgenommen. Es gibt einige Neuerungen und eine Aktion zum Jubiläum.

Nach einer gut vier Monate dauernden Umbau- und Sanierungsphase, konnten die Geschäftsräume des Formano-Studios, das von Simone und André Roczanski betrieben wird, wieder geöffnet werden.

Ladenfläche verdoppelt

Den Kunden erwartet dort ein breit gefächertes Sortiment an Wohnaccessoires und Geschenkartikeln. „Nach der langen Umbaupause und den Beeinträchtigungen durch die Pandemie, sind wir froh, dass es jetzt wieder losgehen kann“, berichtet André Roscanski, der das Geschäft zusammen mit seiner Frau seit 21 Jahren führt.

Nach dem Umbau stünden den Geschäftsleuten mit einer Verkaufsfläche von 128 Quadratmetern nun fast die doppelte Ladenfläche zur Verfügung. „Eigentlich hätten wir am 1. April des vergangenen Jahres unser 20-jähriges Bestehen feiern wollen, aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, bedauert Simone Roczanski. Damit das Jubiläum nicht ganz in Vergessenheit gerate, biete man den Kunden 20 Tage lang einen Rabatt von 20 Prozent auf alle Artikel an. Die Aktion endet am 29. August.

Dass der Umbau in Anbetracht der zurzeit herrschenden Knappheit an Handwerkern und Materialien am Ende doch noch einigermaßen zügig realisiert werden konnte, habe an dem großen Engagement und Einsatz des verantwortlichen Architekten, Jochen Ziegler aus Bad Dürkheim, gelegen. „Ohne ihn hätten wir jetzt noch nicht öffnen können“, sagt der Geschäftsinhaber.