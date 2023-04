Ende des Jahres soll das Bürogebäude, das die Unternehmensgruppe Gerst Projektbau für sich selbst und weitere Unternehmen südwestlich der Kalmit-Sporthalle baut, fertig werden.

Das Gebäude wird dreigeschossig, mit zwei Vollgeschossen und einem zurückversetzten Staffelgeschoss, und soll rund 1700 Quadratmeter Bürofläche haben. Neben dem Investor selbst, der mit rund 20 Mitarbeitern von Edenkoben nach Maikammer kommt, ziehen weitere Firmen der Uhl-Gruppe ein, so die „Uhl Invest GmbH“ und die „Uhl Real Estate GmbH“, die die neue Generalzolldirektion in Neustadt entwickelt. Geplant sind dort etwa 9000 Quadratmeter Bürofläche für 400 neue Arbeitsplätze. Investiert werden nach Unternehmensangaben etwa 30 bis 35 Millionen Euro.

In das Maikammerer Bürogebäude einziehen werden außerdem das Küchenstudio „Küchenkammer“ von Sven Thorn aus Maikammer, das R+V Versicherungsbüro von Stefan Bach aus Edesheim, die Kanzlei von Rechtsanwalt Samuel Schwake aus Neustadt sowie die Kurpfalz-Hausverwaltungen aus Edenkoben.

„Interessante Besetzung“

„Wir werden in den Räumen hier in Maikammer eine sehr interessante Besetzung mit verschiedenen Firmen erreichen“, sagte Ralf Uhl, Geschäftsführer von Gerst Projektbau, am Freitag bei einem Rundgang durch das Gebäude mit Vertretern des Gemeinderats. „Hier entsteht ein echtes Immobiliendienstleistungszentrum, von dem wir uns auch Synergieeffekte erhoffen.“ Der Bau liege voll im Zeitplan, so Uhl. Die Firma freue sich „endlich Maikammerer werden zu dürfen“.

Mit dem Projekt entstünden Arbeitsplätze, die gewerbliche Infrastruktur und die Steuerkraft des Ortes würden weiter gestärkt, sagte Ortsbürgermeister Karl Schäfer.