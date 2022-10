Viele Jahrzehnte seines Lebens hat Adolf Buch der Kommunalpolitik gewidmet. Der SPD-Mann war Ortsbürgermeister und Ehrenbürger von Gerolsheim. Am Sonntag ist er im Alter von 84 Jahren gestorben.

Das 1993 fertiggestellte Dorfgemeinschaftshaus ist eines der noch sichtbaren Zeichen seiner von 1979 bis 2004 währenden Amtszeit als Bürgermeister. Aber auch die Deponiehügel in Heßheim und Gerolsheim könnten manche an Adolf Buch erinnern, denn als es vor Jahrzehnten in der Region wegen des Haus- und des Sondermülls hoch her ging, bewahrte er einen kühlen Kopf und bemühte sich um den Interessenausgleich. So jedenfalls stand es im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land, als Buch 2003 vom damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck (SPD) mit der Landesverdienstmedaille ausgezeichnet wurde.

Wenig später wurde der gebürtige Frankenthaler – unter anderem mit dem Hinweis auf sein soziales Engagement und seine Mitgliedschaft „in nahezu sämtlichen örtlichen Vereinen“ – zum Ehrenbürger von Gerolsheim ernannt. Bevor er als Beigeordneter erstmals 1977 in der Gemeindespitze Verantwortung übernahm, war er 13 Jahre lang Mitglied des Gemeinderats.

Adolf Buch hinterlässt seine Ehefrau Ilse sowie zwei Kinder und drei Enkel. Die Trauerfeier findet ihnen zufolge im engsten Familienkreis statt.