Der Streit zwischen der Dienheimer Schloss GmbH, die Gebäude an die Deidesheimer Hof Hotel-Betriebs GmbH verpachtet, und der Stadt Deidesheim um den Tourismusbeitrag für die Jahre 2017 und 2018 ist noch immer nicht beigelegt. Am Mittwoch beschäftigte sich das Neustadter Verwaltungsgericht mit dem Fall.

Die Dienheimer Schloss GmbH verpachtet Gebäude an die Deidesheimer Hof Hotel- und Betriebs-GmbH, die sowohl in der Hotellerie als auch in der Gastronomie vom Tourismus in Deidesheim unmittelbar