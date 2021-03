Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld hält eine Passage in der jüngsten Stellungnahme der Bürgerinitiative Forst zum geplanten Hotel in Forst, in der er selbst zitiert wird, für missverständlich.

Ihlenfeld schreibt dazu: „Im Pro-Kontra-Artikel zum geplanten Hotel in Forst bin ich folgendermaßen zitiert: ,Es ist mir ein besonderes Anliegen, die Attraktivität unserer Orte zu erhalten, das positive Bild weiter zur Geltung zu bringen und gerade auch unsere Einwohnerinnen und Einwohner für die gebaute Umwelt und ihre Wirkung zu sensibilisieren.’ Dieses Zitat fiel im Zuge der Gründung der Baukulturinitiative Deutsche Weinstraße. Dies meine ich auch genauso. Das Zitat in Zusammenhang mit dem ,Kontra’ zum geplanten Hotel in Forst zu stellen, halte ich allerdings für missverständlich.“ Auch Neubauten könnten sich, so der Landrat weiter, in ihre Umgebung einfügen und zum positiven Gesamtbild der Ortschaften beitragen. Gerade das sei auch ein wichtiges Thema der Baukulturinitiative.

So könne auch ein Hotel solch einen wertvollen Beitrag leisten. Im Sinne der Gestaltung des Ortsbildes, aber auch als Bereicherung für den Tourismus in einem Ort und an der gesamten Weinstraße. „Ein Hotel in Forst kann solch einen positiven Einfluss auf den Tourismus im Landkreis haben“, schreibt der Landrat. Es sei sehr gut vorstellbar, dass das Hotel zur Attraktivität von Forst beitrage – auch im Sinne der Baukulturinitiative. „Insbesondere, weil es sich nach aktuellen Planungen an die ortstypische Bauweise anlehnt.“