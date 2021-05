Zur Bauvoranfrage für ein Hotel am nördlichen Ortseingang Forsts laufen derzeit Abstimmungsgespräche mit der Landesdenkmalpflege sowie der Unteren Denkmalpflege und der Landesplanungsbehörde des Kreises.

„Es geht positiv weiter“, sagte Forsts Ortsbürgermeister Bernhard Klein (CDU) im Ortsgemeinderat. Unter anderem gehe es in den Gesprächen um Dach- und Fensterformen. Parallel dazu werde der Vertrag für den ebenfalls geplanten Verkauf des gemeindeeigenen Parkplatzes am Ortsrand vorbereitet. Dieser wird für das Hotel benötigt. Der Verkauf werde mit einem „Katalog an Bedingungen“ verknüpft sein, so Klein.

Zum Antrag auf ein Bürgerbegehren, den die Bürgerinitiative Forst eingereicht hat, sagte Klein, es werde sorgfältig geprüft, ob die Frage, über die abgestimmt werden soll, zulässig sei. Die Vermengung der Themen Parkplatz und Hotel sei „nicht ganz unkompliziert“.

Dorfstraße sonntags sperren?

Laut Antrag soll über folgende Frage abgestimmt werden: Sind Sie dafür, dass der Parkplatz am nördlichen Ortseingang Eigentum der Gemeinde bleibt? Zur Begründung heißt es unter anderem, der Parkplatz, der bei einem Verkauf des jetzigen Platzes gegenüber dem Friedhof entstehen soll, sei weder ausreichend noch zumutbar. Hintergrund ist jedoch, dass die Bürgerinitiative das geplante Hotel ablehnt.

Zur allgemeinen Verkehrs- und Parksituation erinnerte Klein außerdem an einen anderen Aspekt. Durch die zahlreichen Tagesausflügler werde die Parkplatznot verschärft. Es müsse überlegt werden, ob es nicht sinnvoll sei, sonntags und feiertags die Dorfstraße für den motorisierten Verkehr zu sperren.