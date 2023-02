Weil er ein parkendes Auto übersehen hat, verursachte ein 83-jähriger Autofahrer am Dienstag bei einem Unfall Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Laut Polizei war der Mann mit seinem Peugeot gegen 10.15 Uhr auf der Laumersheimer Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Dabei fuhr er gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen davor parkenden Dacia geschoben. Der BMW und der Peugeot waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.