Georg Krack, der langjährige Beigeordnete der Verbandsgemeinde Deidesheim, wird am Freitag 85 Jahre alt.

Stets nah am Bürger zu sein, das war für ihn eine Herzensangelegenheit. Denn Georg Krack kannte das bereits von seinem Beruf als Postbeamter her – und das war bei ihm auch im kommunalpolitischen Ehrenamt nicht anders. In vielfacher Hinsicht engagierte sich Georg Krack über Jahrzehnte hinweg für seine Heimatstadt. Als Vertreter der Freien Wähler, deren Ehrenmitglied er heute ist, zog er 1974 in den Stadtrat ein. Dabei hatte der Hobbywinzer auch die umliegenden Ortsgemeinden im Blick, weshalb er sich nach seiner Zeit im Deidesheimer Stadtrat ab 1984 im Rat der Verbandsgemeinde Deidesheim engagierte. Nach zehn Jahren als Ratsmitglied war er bis 1999 als Zweiter Beigeordneter tätig und dann als Erster Beigeordneter mit Geschäftsbereich Stellvertreter des Verbandsbürgermeisters. In dieser Rolle konnte er maßgeblich das Geschehen in den fünf Ortsgemeinden mitgestalten. Bis 2004 blieb er im Vorstand der Verbandsgemeinde, ehe er sich mit 65 Jahren ein wenig aus der Lokalpolitik zurückzog. Weitere Jahre fungierte er als Vorsitzender des Männergesangvereins 1845 Deidesheim. Heute feiert Georg Krack, den sie alle nur „Kracke Schorsch“ rufen, im Kreise seiner Familie seinen 85. Geburtstag.