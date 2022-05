Ende einer Ära bei den Weisenheimer Genossen: Nach 21 Jahren als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins hat Jürgen Menge nicht mehr für das Amt kandidiert. Als Nachfolger wählten die Mitglieder Jochen Petzoldt.

Das Miteinander der Generationen sowie das Weiterentwickeln des Ortsvereins und der örtlichen Infrastruktur lägen ihm besonders am Herzen, erklärte Petzoldt. Der neue SPD-Vorsitzende lebt seit fast 20 Jahren in Weisenheim am Berg, ist von Beruf Chemiker und Vater zweier Kinder. In der Kommunalpolitik hat er bereits Erfahrung gesammelt als Mitglied des Weisenheimer Ortsgemeinderats sowie des Verbandsgemeinderats Freinsheim, denen er auch in der laufenden Wahlperiode angehört.

„Es war mir eine große Ehre. Viele wunderbare Menschen, viele wirklich schöne Momente haben diese Zeit geprägt“, sagte Menge.

Der Vorstand

Vorsitzender: Jochen Petzold; zweite Vorsitzende: Sabine Zimmermann; Kassenwartin: Brigitte Hauser.

Die Geehrten

Für 50 Jahre Mitgliedschaft: Roland Würtz, 40 Jahre: Brigitte Hauser, Edeltraud Müller, Fritz Müller und Utz Müller.