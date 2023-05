Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Zukunft des Lambrechter Gemeinschaftshauses war am Mittwoch mal wieder Thema in einer Sitzung des Stadtrats. Am Ende wurde eine Entscheidung getroffen, die weitgehend alles offen lässt.

Neu ist, dass die Lambrechter Stadtwerke zum Jahresende den Betrieb des Blockheizkraftwerks gekündigt haben, mit dem das Gebäude beheizt wird.

Der Wirtschaftsplan für die Gemeinschaftshaus