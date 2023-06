Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Willst du mit mir gehen?“ heißt eine Veranstaltung, die Ute Schrah und Vera Götz am Dienstag, 9. November, am Bewegungsparcours in Dackenheim anbieten, um diesen bekannter zu machen.

Am Anfang habe es einige Rückmeldungen gegeben, „aber jetzt ist es ein wenig still geworden um den Bewegungsparcours“, erklärt Vera Götz die Aktion. Sie ist Gemeindeschwester