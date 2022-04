Wie könnte sich das Gemeindeleben der Pauluskirche weiterentwickeln? Gedanken dazu hat sich Gemeindediakonin Beate Füßer gemacht, die ihre Ideen auch dem Förderverein „Pro Pauluskirche“ vorgestellt hat. Sie betont aber: „Das sind Ideen. Das Konzept entsteht erst zusammen mit allen Betroffenen.“

„Die Pauluskirche eignet sich für eine umfassende Nachbarschaftsarbeit“, sagt Füßer. Es gebe Nebenräume, ein großes Vorgelände und einen „wunderbaren großen Sport- und Spielplatz“ hinter der Kirche. „Hier wollen wir sichere Orte für Jugendliche bieten, damit die Entwicklungsprozesse der Heranwachsenden begleitet und gefördert werden können“, so Füßer. Nachdem in Pandemie-Zeiten nur wenige Veranstaltungen in der Pauluskirche stattgefunden haben, können sich zurzeit neben den Pfadfindergruppen auch drei Eltern-Kind-Gruppen treffen. Krabbelkinder bis drei Jahre sind mit einem Elternteil zu Spiel- und Gesprächsterminen eingeladen. „Junge Familien, die häufig ihre Kinder zur Taufe bringen, freuen sich über ein solches Angebot. Und als Kirche wollen wir Menschen in jeder Lebensphase begleiten“, erklärt Füßer.

Wichtig sei dabei ein positives Gemeinschaftserleben, Freiräume für Selbsterfahrung, die Stärkung des Glaubens und die altersgerechte Vermittlung von christlichen Werten. Die erfahrene Gemeindepädagogin freut sich an der Pauluskirche, die ihre eigene Biographie mitgeprägt hat. „Ich träume von pulsierendem Gemeindeleben in der Pauluskirche, nicht nur am Sonntag, sondern von Montag bis Samstag und zwar von morgens bis abends. Ganz verschiedene Alters- und Interessengruppen könnten sich in der Pauluskirche treffen.“

Monatliches Kinderkino

Sowohl der „Gottesdienst Anders“ als auch die Kirchenband „Eckstein“, die Pfadfinder und Familiengottesdienste gehören schon seit Jahren zum Programm in der Pauluskirche. Inzwischen hat auch ein monatliches Kinderkino Einzug gehalten, außerdem probt der „Sing-4-You-Chor“ Lieder und Gospels (Info bei Iris Scheurer, Telefon 06324 1825). Auch Aktionen des „Pfälzer Feriensommers für Kinder und Jugendliche“ sind geplant. Der Flyer mit Anmeldeformular erscheint nach Ostern im Protestantischen Jugendbüro im Diakonissenhaus (Langgasse 109).

Ein großes Thema derzeit sind Angebote für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Rund hundert Ukrainer seien bereits in Haßloch, erzählt Füßer. Die Bedürfnisse seien sehr unterschiedlich. Am Mittwoch starte ein „Willkommens-Café“, von 9.30 bis 11.30 Uhr im Diakonissenhaus. Zu einem späteren Zeitpunkt soll ein Nachmittagsangebot in der Pauluskirche folgen. Für Kinder stehen Spielmöglichkeiten zur Verfügung. Begegnung und Austausch sollen es den Zuwanderern erleichtern, sich in Haßloch einzugewöhnen. Außerdem können Sprachfähigkeiten geübt und gefördert werden. „Wir suchen dafür noch Helfer und Helferinnen“, so Füßer. Wer Lust habe, können sich mit ihr in Verbindung setzen, Telefon: 01626205324. Außerdem ist ein Planungstreffen angesetzt, für 14. April, 17 Uhr, im Diakonissenhaus.

„Wir freuen uns auf die weitere Belebung der Pauluskirche“, hebt Beate Füßer hervor. Der Vorsitzende von „Pro Pauluskirche“, Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld, ist, wie auch die anderen Mitglieder des Vorstandes, begeistert von der geplanten Nutzung des Gotteshauses.

Der Förderverein „Pro Pauluskirche“ ist 2013 gegründet worden, sein Ziel ist der Erhalt der Pauluskirche und die finanzielle Unterstützung der Sanierung.