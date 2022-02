Die Gemeindewerke Haßloch führen zum 18. Februar einen zweiten Tarif für Neukunden ein, die wegen Insolvenz oder Kündigung ihres bisherigen Lieferanten zum Grundversorger wechseln. Damit wollen die Gemeindewerke ihre Bestandskunden schützen.

Die Gemeindewerke Haßloch reagieren mit der Einführung eines weiteren Grund- und Ersatzversorgungstarifs auf die Kündigungswelle von Billiganbietern. Wegen der drastisch gestiegenen Energiepreise haben viele Energiediscounter in den vergangenen Wochen Insolvenz angemeldet und die Belieferung ihrer Kunden eingestellt. Die meist teureren kommunalen Energieversorger müssen die Betroffenen im Rahmen der „Ersatzversorgung“ als Neukunden aufnehmen, um deren Grundversorgung mit Strom zu gewährleisten. Dazu sind sie gesetzlich verpflichtet.

Auch in der Region hätten zahlreiche Haushalte Kündigungsschreiben von Billiganbietern bekommen oder ihr Versorger sei in Insolvenz gegangen, schreiben die Gemeindewerke in einer Pressemitteilung vom Montag. Wie viele Neukunden aus diesen Gründen zu den Gemeindewerken kommen, könne derzeit nicht abgeschätzt werden, so die Werke auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Auch zur Frage, von welchen Energielieferanten die Betroffenen zum kommunalen Grundversorger in Haßloch wechseln, wollten die Gemeindewerke keine Angaben machen.

Keine Angaben zu Tarifdetails

Der lokale Versorger müsse für diese Neukunden Energie zu den derzeit extrem hohen Preisen beschaffen. Um Bestandskunden vor den Folgen dieser Kündigungswelle zu schützen, werde ab 18. Februar ein zweiter Grund- und Ersatzversorgungstarif speziell für Neukunden eingeführt. Dadurch soll verhindert werden, dass Bestandskunden die stark gestiegenen Beschaffungspreise für die Zusatz-Energiemengen, die für die Neukunden notwendig sind, in voller Höhe mittragen müssen.

Die Neukundentarife „orientieren sich an den aktuellen Marktpreisen“. Über Tarifdetails, so die Werke auf Nachfrage, werde auf den üblichen Plattformen informiert. Von einer Vorabinformation werde deshalb abgesehen. Das gelte auch für einzelne Fallbeispiele, die ohnehin aufgrund der individuellen Verbrauchssituation eines Haushaltes wenig Aussagekraft hätten.

Die Größenordnung der Preisexplosion an den Energiebörsen sei enorm, so die Werke. An den Spotmärkten, wo – wie aktuell – kurzfristig eingekauft wird, habe für Strom im Jahresdurchschnitt 2021 im Vergleich zum Vorjahr rund das Doppelte bezahlt werden müssen. Bei Erdgas sei es sogar mehr als das Dreifache gewesen.

„Durch rücksichtslose Billiganbieter ausgehebelt“

Durch die ungeplanten zusätzlichen Mengen müssten die Gemeindewerke Haßloch allerdings zu einem aktuell sehr hohen Marktpreisniveau zusätzlich Energie einkaufen. Das ansonsten auf langfristige Planbarkeit und stabile Konditionen ausgerichtete Beschaffungsmodell der Gemeindewerke werde „durch das rücksichtlose Verhalten einzelner Billiganbieter ausgehebelt“.

Um Bestands- und Neukunden gleichermaßen in dieser besonderen Situation zu unterstützen, bieten die Werke allen Kunden einen persönlichen „Tarif- und Spar-Check“ an. Telefonisch, online oder auch im direkten Kontakt werde überprüft, ob der Wechsel in einen anderen Tarif, zum Beispiel in einen Sondertarif der Gemeindewerke, aktuell möglich sei und Sinn ergebe. Außerdem werde geklärt, welche Energieeinsparmöglichkeiten zielführend sind und welche Fördermöglichkeiten genutzt werden können, um Strom zu sparen oder zum Beispiel die veraltete Heizung durch eine sparsamere und umweltschonendere zu ersetzen.

Generell beurteilen die Werke die Entwicklungen, „getrieben durch geostrategische Diskussionen, Einfluss umweltpolitischer Aspekte und weitere Facetten“ als sehr turbulent und kaum vorhersehbar: „Nach unserer Einschätzung wird sich diese Situation auf absehbare Zeit nicht ändern. “

Noch Fragen?

Weiterführende Informationen unter www.gwhassloch.de oder unter 06324 5994-304, -306 oder -308.