Die Gemeindewerke Haßloch (GWH) haben entschieden, den Jahreskalender im kommenden Jahr nicht herauszugeben. Stattdessen wollen sie Sport, Kultur, Vereine und Schulen noch breiter unterstützen. Die Werke haben Vereine in Haßloch mit Zuschüssen für den Kauf von Trikots und Hosen sowie die Beflockung bedacht. Der Kulturverein erhielt Zuschüsse für das Fest „Wein und Cajun“, ebenso der Volkschor und der Rennverein beim Galopprenntag. Die Gemeindewerke haben sich beim Andechser Bierfest, beim Open-Air-Kino, beim Entenrennen und bei der Stadtradeln-Aktion engagiert. Auch beim Konzert des Essinger Zupforchesters im Saal Löwer waren sie mit von der Partie. Im Bereich Schulen kümmern sie sich um das Sponsoring der Tanzshow am Hannah-Arendt-Gymnasium und unterstützen die Anschaffung der Mal- und Arbeitsbücher für die Radfahrausbildung an der Schillerschule und der Ernst-Reuter-Schule. Ebenso beteiligten sich die Werke an der Neuauflage des Ortsplans und am Online-Adventskalender der Verwaltung.