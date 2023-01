In den Verbrauchsabrechnungen für das Jahr 2022, die Kunden der Gemeindewerke Haßloch Mitte Januar bekommen, sind die neuen Monatsabschläge zwar eingerechnet, nicht aber die am 24. Dezember in Kraft getretenen Energiepreisbremsen.

Rund 10.000 Strom- und 5600 Gaskunden werden Mitte Januar Post von den Gemeindewerken (GWH) bekommen. In den Jahresverbrauchsabrechnungen werden die Auswirkungen der Preisbremsen für Gas und Strom, die Bundesrat und Bundestag Mitte Dezember beschlossen haben und die am 24. Dezember in Kraft getreten sind, aber noch nicht berücksichtigt. Darauf haben die Gemeindewerke jetzt hingewiesen. Aufgrund der Kürze der Zeit seit Inkrafttreten der Preisbremsen eine Woche vor Jahreswechsel sei es den Energieversorgungsunternehmen in Deutschland nicht möglich, die neuen gesetzlichen Vorgaben in die Jahresverbrauchsabrechnungen und die Abschlagspläne einzubeziehen.

Den Gemeindewerken sei klar, dass die zeitliche Nähe zwischen dem Inkrafttreten des Preisbremsen-Gesetzes und dem Verschicken der Jahresverbrauchsabrechnungen für Verwirrung bei Kunden führen könne, so GWH-Geschäftsführer Udo Engel. Es sei aber aus logistischen Gründen unmöglich gewesen, innerhalb weniger Tage die neue Gesetzeslage in die aktuellen Abschlagspläne einzupflegen. Das könne kein Energieversorgungsunternehmen in Deutschland leisten. Engel bittet, allgemeine Anrufe im Kundenzentrum der Gemeindewerke wegen der neuen Abschlagspläne zu vermeiden. „Das Problem an dieser Stelle ist, dass wir derzeit selbst noch keine dezidierten Angaben dazu machen können“, erklärt Engel. Erst müssten alle Details in die Pläne eingerechnet werden. Er kündigt an, dass sich die Gemeindewerke in den nächsten Wochen bei ihren Kunden mit weitergehenden Informationen melden werden.

Noch Fragen?

Infos auf www.gwhassloch.de unter „Service“und „Energiemarkt aktuell“. Fragen zu den aktuellen Energieabschlägen per E-Mail an info@gwhassloch.de.