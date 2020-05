Das Kundenzentrum der Gemeindewerke ist ab Mittwoch, 13. Mai, mit erweiterten Servicezeiten wieder geöffnet.

Die Corona-Pandemie hatte es notwendig gemacht, persönliche Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. So wurde unter anderem das Kundenzentrum für den Vor-Ort-Besuch geschlossen und die Kundenkontakte waren auf Telefonate und elektronische Medien beschränkt.

Im Vordergrund stand nach den Worten von Tobias Brandt, Geschäftsführer der Gemeindewerke, auch in den in den vergangenen Wochen, die Kunden zuverlässig mit Strom, Gas, Wärme und Wasser zu versorgen. „Das ist gerade in Krisenzeiten elementar“, so Brandt.

Aktionen für die Kunden

Daneben haben sich die Gemeindewerke Aktionen einfallen lassen, wie sie die Bevölkerung während der Corona-Pandemie unterstützen können. So haben sie der Haßlocher Tafel ihr Elektrofahrzeug überlassen, um die weitere Verteilung der Lebensmittel in Haßloch zu unterstützen. Überraschungstaschen für Kinder mit zahlreichen Artikeln wurden gepackt, die die Langeweile vertreiben und den Freizeitspaß steigern sollten. 157 Tüten wurden an die Notbetreuungen der elf Kindergärten in Haßloch ausgegeben. In einer Haßlocher Nähstube wurden für alle Mitarbeiter der Gemeindewerke Mund-Nasen-Schutzmasken hergestellt.

Mit den aktuellen Lockerungen werden auch die Gemeindewerke unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln die getroffenen Maßnahmen anpassen. Planbare Arbeiten wie der Zählerwechsel, der Einbau moderner Messeinrichtungen und Zählerablesungen vor Ort beim Kunden werden auch wieder erledigt. Alle Arbeiten werden unter Einhaltung der notwendigen Schutzmaßnahmen ausgeführt.

Auch die Kundenberater der Gemeindewerke sind ab dem 13. Mai wieder im Kundenzentrum persönlich erreichbar. Hier gelten jetzt erweiterte Öffnungszeiten: montags von 7.30 bis 12.30 Uhr, dienstags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr, an den Nachmittagen montags bis mittwochs von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 17.30 Uhr. Das Kundenzentrum darf nur mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten werden.