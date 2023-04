Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Tobias Brandt, Geschäftsführer der Gemeindewerke Haßloch, ist am Montag im Alter von 46 Jahren gestorben.

In einer Phase, in der wichtige Weichenstellungen in Haßloch anstanden und der Energiemarkt in Bewegung geraten war, hatte Tobias Brandt am 1. April 2016 die Aufgabe als neuer Geschäftsführer