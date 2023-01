280 Kilogramm CO2 pro Jahr kann eine vierköpfige Familie bei einem Ökotarif der Haßlocher Werke einsparen, bei dem Biogas dem Erdgas beigemischt wird. Dafür wird aber ein Zusatzbeitrag fällig. Gibt es dafür in Zeiten hoher Gaspreise Nachfrage?

Die Gemeindewerke Haßloch (GWH) sind im vergangenen Jahr mit dem Gasprodukt „Top Biogas 10“ auf den Markt gekommen, bei dem Erdgas zehn Prozent Biomethan beigemischt wird. Biomethan ist der Hauptbestandteil von Biogas, das entsteht, wenn sich organisches Material unter Ausschluss von Sauerstoff und mithilfe von Bakterien zersetzt. In einer Biogasanlage wird Biomasse in einem sogenannten Fermenter vergoren. Dafür werden etwa Abfälle aus der Landwirtschaft und nachwachsende Rohstoffe verwendet. Biogas wird auf Erdgasqualität aufbereitet und ins Erdgasnetz eingespeist.

Das erzeugte Biogas gilt als besonders umweltfreundlich, weil es nahezu CO2-neutral verbrennt. Bei der Umwandlung wird die Menge an CO2 freigesetzt, die von den Pflanzen aus der Atmosphäre aufgenommen wurde. Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft können heutige Heizungssysteme Bio-Erdgas problemlos verwerten, weil es dieselben chemischen und brenntechnischen Eigenschaften wie fossiles Erdgas hat.

Nachhaltiges Naturprodukt

Biogas sei eine nachhaltige Alternative zu den fossilen Brennstoffen wie Erdöl, Kohle und Erdgas, so die Gemeindewerke Haßloch. Als Naturprodukt und erneuerbarer Energieträger sei es zu jeder Zeit schnell verfügbar, vielseitig einsetzbar und ein wichtiger Baustein in der Energieversorgung von heute und morgen.

Etwas mehr als 50 Euro Preisunterschied zum etablierten GWH-Gasprodukt: Mit diesem Zusatzbeitrag könnten Haßlocher Gaskunden „einen nicht zu unterschätzenden Beitrag für das Großdorf- wie für das Weltklima“ leisten, werben die Werke für ihr Produkt „Top Biogas 10“. Eine durchschnittliche vierköpfige Familie mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden spare so 280 Kilogramm Kohlendioxid ein. Rund fünfeinhalb Zentner CO2 pro Jahr könnten sich durchaus sehen lassen. Zudem komme in der laufenden Heizperiode ein weiterer wichtiger Aspekt hinzu: Biogas werde nicht über weitgespannte Pipeline-Netze oder weltweit operierende Flüssiggastanker nach Deutschland transportiert. Biogas sei gewissermaßen ein „heimisches Gewächs“ und liefere somit Kilowattstunde für Kilowattstunde ein kleines Stück Unabhängigkeit von Lieferanten aus dem Ausland. Biogas sei „nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz, sondern auch ein Stück Heimat“, bringen es die Werke auf den Punkt.

Vom Stadtwerke-Netzwerk zertifiziert

Der zehnprozentige Anteil von Biogas werde in Anlagen erzeugt, die die Anforderungen der deutschen Biomasse-Verordnung erfüllen. „Top Biogas 10“ ist nach Angaben der GWH jetzt von der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) zertifiziert worden. Dabei werde die genaue Einhaltung der Produktkriterien jährlich kontrolliert, beispielsweise der garantierte zehnprozentige Anteil an Biogas. Mit bundesweit fast 340 Mitgliedern ist die ASEW das größte deutsche Stadtwerke-Netzwerk für Energieeffizienz und erneuerbare Energien. „Die Konfiguration als Beimischprodukt sorgt dafür, dass ,Top Biogas 10’ deutlich umweltfreundlicher ist als herkömmliches Erdgas“, wird Christian Esseling von der ASEW in der GWH-Pressemitteilung zitiert.

Verbraucher könnten einen signifikant großen Anteil zum Klimaschutz leisten, so die Werke. Bei geringfügig höheren Kosten werde eine Einsparung von Kohlendioxid erreicht, und zudem seien Umbauten oder Veränderungen an der Heizungsanlage nicht notwendig.

Verbraucher können sich „grüner stellen“

Der neue Geschäftsführer Udo Engel, der mit Jahresbeginn seine Tätigkeit bei den Gemeindewerken aufgenommen hat, räumt ein, dass die Nachfrage nach dem neuen GWH-Produkt trotz der geringen Zusatzkosten bisher noch nicht groß sei, weil die Bürger von den ohnehin hohen Gaspreisen belastet seien. Dennoch sieht er „Top Biogas 10“ als gute Möglichkeit für Verbraucher, sich „grüner zu stellen“. Er weist im Gespräch mit der RHEINPFALZ darauf hin, dass nicht nur die Reduzierung des CO2-Ausstoßes für „Top Biogas 10“ spreche. Ein Vorteil sei auch, dass die Biogasbeimischung angerechnet werden könne, wenn der für die Wärmeerzeugung modernerer Wohnungen geforderte Anteil erneuerbarer Energien nachgewiesen werden müsse. Engel geht trotz der aktuellen Zurückhaltung der Gaskunden davon aus, dass das Interesse zunehmen wird.

