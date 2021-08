Die Gemeindeschwester plus Elke Weller stellt sich am Donnerstag, 26. August, um 14.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Iggelbach, Hauptstraße 33, vor. Sie informiert interessierte Senioren über ihre Arbeit.

Dabei wird es die Möglichkeit geben, die neue Vorsorgemappe des Landkreises Bad Dürkheim zu erhalten. Die Mappe enthält unter anderem Vordrucke zur Vorsorgevollmacht und zur Patientenverfügung sowie hilfreiche Adressen von Beratungsangeboten und Anlaufstellen. Die Gemeindeschwester plus Elke Weller ist für die Verbandsgemeinde Lambrecht zuständig und berät hochbetagte Senioren, die zwar noch keine Pflege brauchen, denen es aber beispielsweise an sozialen Kontakten und Fürsorge oder Hilfe bei alltäglichen Verrichtungen mangelt. Sie hat ein offenes Ohr für Sorgen, Nöte und Anliegen. Sie kennt Freizeitangebote und Nachbarschaftshilfen. Das Angebot richtet sich an Menschen über 80 Jahre, pflegerische Leistungen werden dabei nicht erbracht. Das Beratungsangebot der Gemeindeschwester plus ist neutral, kostenlos und vertraulich.

Info

Elke Weller ist unter Telefon 06322/961-9127 oder 0151/152 88 431 zu erreichen, das Büro befindet sich in der Marktstraße 23 in Lambrecht.