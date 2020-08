Wäre der Gemeinderat damit einverstanden, wenn in Großkarlbach eine Windenergieanlage gebaut würde? Die Antwort auf diese Frage hat der Rat am Montagabend vertagt. Denn die Fraktionen von SPD, CDU und Grünen wünschen sich, dass die Bürger in den Entscheidungsprozess einbezogen werden.

Die Einwohner von Großkarlbach sollten mehr über das etwaige Windkraftprojekt auf dem Orlenberg südlich der A6 erfahren, meinen die drei Fraktionen. Deshalb hatten sie vor der Ratssitzung eine Presseerklärung abgegeben, in der sie den Bau einer Anlage auf Großkarlbacher Gemarkung befürworteten. Die FWG-Fraktion dagegen hatte sich intern auf eine Ablehnung des Projekts geeinigt.

Die Freien Wähler hätten das mit ihrer absoluten Mehrheit im Rat am Montag so beschließen und an die Verbandsgemeinde Leiningerland weiterleiten können, doch sie folgten in der Sitzung mit ungewöhnlich vielen Zuhörern dem Vorschlag der „Opposition“, nichts übers Knie zu brechen und den Tagesordnungspunkt abzusetzen. Auch wenn Ortsbürgermeister Paul Schläfer (FWG) betonte, dass es „nur um ein Stimmungsbild im Rat“ und nicht um einen Beschluss für oder gegen das von der Lambsheimer Firma Gaia vorgeschlagene Vorhaben gehe. Nastassja Oberfrank (SPD) und Stefanie Ablaß (Grüne) sahen das anders und verwiesen auf die Verwaltungsvorlage, in der von einer grundsätzlichen Zustimmung oder Ablehnung die Rede ist.

Ein Bürger habe Kontakt zu ihr aufgenommen und gefragt, warum er nur durch die Presse von dem Thema erfahre, berichtete Oberfrank. Deshalb hätten sich die drei Fraktionen kurzfristig entschlossen, die Vertagung zu beantragen, damit das Unternehmen Gaia eingeladen werden könne, um allen Ratsmitgliedern und Bürgern das Projekt näher vorzustellen. Sie forderte einen „demokratischen Prozess, den die Bürger nachvollziehen können“.

Bürgermeister unterbindet Diskussion

„Ich weiß nicht, ob wir Gaia dazu einladen werden“, sagte Bürgermeister Schläfer. Da müsse er erst einmal die VG-Verwaltung um Rat fragen. Tobias Schneider (FWG) sagte, er könne nicht nachvollziehen, wieso die Bürger informiert werden müssten, „wo wir als Gemeinderat doch zu entscheiden haben“. Er sieht in dem Thema Windrad das Potenzial, um „ein ganzes Dorf zu entzweien“.

Da der Tagesordnungspunkt bereits einstimmig abgesetzt worden war, unterband Schläfer die weitere Diskussion mit der Bemerkung, es gebe Ratsmitglieder, die sich als Lobbyisten und „Marketingorganisation“ betätigten und versuchten, „die Leute in eine Richtung zu bringen“. Dabei stehe es in den Sternen, ob überhaupt Windräder gebaut würden. Gaia hat gegenüber der VG Leiningerland, die eventuell die Windkraftnutzung über einen Teilflächennutzungsplan steuern würde, Interesse an acht Anlagenstandorten angemeldet.