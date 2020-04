Am Mittwoch, 6. Mai, soll die erste Sitzung des Gemeinderats nach der Corona-bedingten Pause stattfinden. Darauf hat sich der Ältestenrat geeinigt. Nur wo, steht noch nicht fest.

Der Termin der ersten Ratssitzung stehe zwar fest, sagte der Pressesprecher der Gemeindeverwaltung, Marcel Roßmann, am Donnerstag auf Anfrage der RHEINPFALZ. Aber der Tagungsort sei noch nicht bestimmt worden. Klar sei nur, dass die Gemeinderatssitzung, um die geltenden Abstandsregelungen einhalten zu können, nicht im Sitzungssaal des Rathauses stattfinden könne. Auch das Kulturviereck eigne sich aus Platzgründen voraussichtlich nicht, weil bei einer öffentlichen Gemeinderatssitzung auch Publikum zugelassen werden müsse. Dafür allerdings sei der Saal im Kulturviereck zu klein. Deshalb werde jetzt überlegt, am 6. Mai in eine Sporthalle auszuweichen.

Eine reguläre Gemeinderatssitzung ist nach Angaben von Roßmann wegen der Beschränkungen der vergangenen Wochen nicht ausgefallen. Zuletzt hatte der Gemeinderat im Februar getagt.

Eine Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses sei allerdings in dieser Zeit gestrichen worden, und zudem hätte im April eine Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Entwicklungsausschusses stattfinden sollen, die aber verschoben wurde.

Eilentscheidungen bisher nicht erforderlich

Die Abteilungen der Gemeindeverwaltung haben nach den Worten des Sprechers diejenigen Themen zusammengetragen, die einer Entscheidung eines politischen Gremiums bedürfen. Daraus werde sich die voraussichtlich umfangreiche Tagesordnung des Gemeinderats zusammensetzen. Seit der Gemeinderat und die Ausschüsse zuletzt getagt haben, sei bisher keine Eilentscheidung des Ersten Beigeordneten in Absprache mit den Fraktionsvorsitzenden erforderlich gewesen. Eine solche Möglichkeit lässt die Gemeindeordnung zu, beispielsweise, um eine Frist wahren zu können. guh