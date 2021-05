Mit Maske vor Mund und Nase saßen am Dienstagabend sowohl Räte als auch die zahlreichen Zuhörer während der Sitzung des Ellerstadter Gemeinderates in der TVE-Halle. Man hielt sich ziemlich konsequent an die zuvor von Bürgermeisterin Elke Stachowiak (FWG) weitergegebene Empfehlung: Maske auflassen und kurz fassen.

Der Großteil der Zuhörer musste allerdings unverrichteter Dinge wieder gehen. Der Punkt, an dem sie interessiert waren – vermutlich die Höhe des Gemeindeanteils in der Straßenausbaubeitragssatzung – wurde von der Tagesordnung genommen. Begründung: Bevor Beschlüsse zu diesem wichtigen Thema fallen können und ehe der von der Verwaltung vorgelegte, überarbeitete Satzungsentwurf zur Beratung in den Rat gehen kann, gibt es noch Gesprächsbedarf in den Fraktionen.

Der neue Satzungsentwurf basiert auf einer aktuellen Mustersatzung des Gemeinde- und Städtebundes von diesem Jahr. Ellerstadt ist bislang der einzige Ort in der Verbandsgemeinde, der seinen Straßenausbau seit Jahren über wiederkehrende Beiträge finanziert und den Gemeindeanteil dabei immer höher angesetzt hat, als die Kreisverwaltung das für gerechtfertigt hielt.

Warten auf schnelles Internet

Noch zu Zeiten von Bürgermeister Helmut Rentz (SPD) war mit Blick auf das neue, über das Internet abzurufende Ratsinformationssystem beschlossen worden, Tablets für die Gemeinderäte anzuschaffen, um Ratsunterlagen während der Sitzungen herunterladen zu können. Dieses Ratsvotum wurde auf Antrag der FWG ausgesetzt. Man will jetzt abwarten, bis es überall im Ort schnelles Internet gibt und sich die Einnahmesituation der Gemeinde nach der Pandemie wieder normalisiert hat. Bei der Beschaffung der Geräte sollte zudem der Konsens mit dem VG-Rat und den anderen Gemeinderäten gesucht werden. Im Verbandsgemeinderat sei die Anschaffung von Tablets derzeit nicht geplant, informierte VG-Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU).

Radweg-Eröffnung geplant

Am 28. Oktober wurde der Radweg neben der Straße (L 525) eröffnet, eine offizielle Eröffnungsfeier soll noch folgen. Die Grünen bedauerten die mangelnde Resonanz bei den anderen Ratsfraktionen über die von ihnen schriftlich angestoßenen „Impulse für die politische Arbeit in Ellerstadt.“ Außer von der SPD-Fraktion habe es keine Rückmeldung gegeben.