In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats Lindenberg am Donnerstagabend warfen CDU und SPD der FWG und dem bisherigen Bürgermeister Reiner Koch (FWG) unfaires Verhalten und Taktieren vor. Die Gemeinde wird in dieser Wahlperiode erstmals drei Beigeordnete haben.

Auslöser der Vorwürfe war die Verschiebung des Termins der konstituierenden Ratssitzung. Die CDU,