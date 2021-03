In Haßloch sind die Voraussetzungen für Bild- und Tonaufnahmen aus dem Rat sowie deren Übertragung geschaffen worden. Die Hauptsatzung der Gemeinde wird entsprechend geändert.

Mit 24 Ja-Stimmen bei neun Gegenstimmen und einer Enthaltung hat der Gemeinderat damit einem Antrag der AfD-Fraktion vom Juli 2019 zugestimmt. Über diesen wurde seitdem in diversen Ausschuss- und Ratssitzungen diskutiert. Dabei seien „zahlreiche diffuse Ängste“ wie die Verbreitung von Mitschnitten im Internet geäußert worden, sagte AfD-Fraktionssprecher Thomas Stephan. Ziel sei es, mehr Transparenz zu schaffen. Die sei nötig, und die Bürger hätten ein Recht darauf. „Unsere Bürger wollen keine Hinterzimmerpolitik, sondern Transparenz“, so Stephan.

Er betonte, dass mit der Entscheidung zur Änderung der Hauptsatzung noch nicht die Entscheidung für Live-Übertragungen von Ratssitzungen gefallen sei. Es sei lediglich die Voraussetzung für diese Entscheidung geschaffen worden. Stephan kündigte an, dass die AfD nun beantragen werde, erst einmal zwei Ratssitzungen probeweise live zu übertragen.

Er sei grundsätzlich für Transparenz, ein Live-Stream sorge dafür, so FDP-Fraktionssprecher Daniel Roth. Allerdings stelle sich die Frage, wie viele Bürger sich für Ratssitzungen interessieren. Bei den Online-Sitzungen von Ausschüssen des Rates in den vergangenen Monaten hätten immer nur wenige Bürger zugeschaut. Bei Ratssitzungen könnten es zwar ein paar mehr sein, doch auch nicht viele, so Roth. Für eine Zuschauerzahl im „niedrigen zweistelligen Bereich“ sei die erforderliche Investition von 20.000 bis 30.000 Euro zu hoch.

In dem neu in die Hauptsatzung aufgenommenen Paragraf wird genau geregelt, was bei Live-Übertragungen zu beachten ist. So dürfen nur Ratsmitglieder und der Bürgermeister gefilmt werden. Aufnahmen von anderen Personen im Ratssaal sind nur zulässig, wenn diese zustimmen. Auch dürfen keine Mitschnitte oder Kopien erstellt werden.