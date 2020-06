Nicht wirklich zufrieden waren Mitglieder des Gemeinderats Esthal in einer Sitzung am Mittwoch mit zwei Vorlagen der Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht zur Vergabe von Aufträgen.

In einem Fall ging es um den Bau eines Stücks Gehweg in der Waldstraße. Nach Angaben der Verwaltung hatten sich an einer Ausschreibung der Arbeiten sechs Firmen beteiligt. Bei dem günstigsten Angebot belaufen sich die Kosten auf rund 11.000 Euro. Der Preis sei relativ niedrig, und er gehe nicht davon aus, dass der Betrag ausreichen werde, um das Stück Gehweg ordentlich zu bauen, sagte Sascha Laukus (SPD). Er kritisierte, dass die Verwaltung nicht mitgeteilt habe, welche Arbeiten genau ausgeschrieben wurden. Der Rat solle zustimmen, ohne zu wissen, wie der Bürgersteig aussehen wird. „Das ist nicht optimal“, stimmte Bürgermeister Gernot Kuhn (CDU) zu. Doch der Rat habe keine andere Möglichkeit, als den Auftrag zu vergeben. Bei einer Gegenstimme sprachen sich die Ratsmitglieder für die Vergabe des Auftrags aus.

Vergeben wurde auch ein Auftrag für die Aufstellung einer zweiten Sandsteinmauer bei der Ruhewiese auf dem Friedhof. An der Mauer sollen kleine Metallschilder mit Namen, Geburts- und Sterbedatum der Bestatteten angebracht werden. Laukus verwies darauf, dass die Preise der fünf Anbieter sich kaum unterscheiden. Aus der Vorlage der Verwaltung gehe nicht hervor, ob eine Firma aus der Verbandsgemeinde Lambrecht unter den Anbietern sei. Falls das der Fall sei, solle man dieser den Auftrag geben, forderte Laukus. Kuhn und Michael Knoll (CDU) verwiesen darauf, dass man dem günstigsten Bieter den Auftrag erteilen müsse, sonst bekomme die Gemeinde Probleme mit der Kommunalaufsicht. Bei einer Gegenstimme wurde der Auftrag zum Preis von rund 10.800 Euro vergeben.