Der Großkarlbacher Gemeinderat zögert noch, die Erarbeitung eines Hochwasserschutzkonzepts in Auftrag zu geben.

In der jüngsten Ratssitzung hieß es, man wolle von der Verwaltung erst einmal einen Maßnahmenkatalog erarbeiten lassen, auf dessen Grundlage eine Ausschreibung der Ingenieurleistungen erfolgen könnte. Ortsbürgermeister Paul Schläfer (FWG) kündigte an, die Bürger in einer Veranstaltung über das Konzept zu informieren.

Die Landesregierung hat den Kommunen wegen des Klimawandels und der prognostizierten Zunahme an starken Niederschlägen einen Hochwasserpakt angeboten. Um die Gefahr von Schäden zu verringern, sollen sie Fachleute damit beauftragen, auf die Orte zugeschnittene Vorsorgekonzepte zu erstellen. Die dafür anfallenden Kosten werden zu 90 Prozent vom Land übernommen. Den Eigenanteil von Großkarlbach schätzt die Verwaltung der Verbandsgemeinde Leiningerland je nach Aufwand auf 2000 bis 5000 Euro.