Das Ergebnis der Einwohnerbefragung zum Badepark ist erstes Thema bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 1. Juli (18.30 Uhr, Sporthalle Ernst-Reuter-Schule).

Bei einer Beteiligung von 42,8 Prozent hatten knapp 61 Prozent der Teilnehmer die Entwurfsplanung für den neuen Badepark abgelehnt, die unter anderem einen kompletten Neubau der Schwimmhalle ab Oberkante des Kellers vorsieht. Rund 39 Prozent hatten für das Projekt votiert, dessen Kosten auf 17 Millionen Euro veranschlagt sind. Die Verwaltung gebe hier bewusst keinen Beschlussempfehlung, sagte der Erste Beigeordnete Tobias Meyer (CDU) auf Anfrage der RHEINPFALZ. Zunächst sei es notwendig, dass der Gemeinderat das Ergebnis der Einwohnerbefragung berät. Bisher seien dazu noch keine Anträge von Fraktionen eingegangen. Allerdings sei das auch in der Ratssitzung noch möglich.

Zum Badepark liegt ein Antrag der HLL vor, der bei der Ratssitzung am 6. Mai aus formalen Gründen nicht zugelassen worden war. Darin wird der sofortige Beginn der Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen auf Grundlage der Kostenschätzung des Heilbronner Architekturbüros Bechler, Krummlauf, Teske vom März 2017 gefordert. Der Klimaschutzbeirat, der die Entwurfsplanung im Hinblick auf die Klimaschutzziele für nicht ausreichend hält, fordert die Gremien des Gemeinderats in einem weiteren Antrag auf, die Planung des Badeparks so zu gestalten, dass diese Ziele für die Jahre 2035 und 2050 erreicht werden können.

Die HLL beantragt daneben, den Badepark gesellschaftsrechtlich künftig aus den Gemeindewerken Haßloch herauszulösen. Da diese Frage laut Verwaltung thematisch von der Entscheidung zum Umbau beziehungsweise zur Sanierung zu trennen ist, hat sich der Ältestenrat darauf verständigt, den Antrag als gesonderten Tagesordnungspunkt aufzunehmen.

Das Andechser Bierfest 2020 ist ein weiteres Thema. Hier empfiehlt die Verwaltung dem Gemeinderat, die Veranstaltung wegen der Corona-Situation abzusagen. Hintergrund ist der Bund-Länder-Beschluss, Großveranstaltungen bis mindestens Ende Oktober zu verbieten.

Die Grünen haben um einen polizeilichen Bericht zu rechtsradikalen und/oder fremdenfeindlichen Aktivitäten in Haßloch in den vergangenen zwölf Monaten gebeten, nachdem sich zuletzt Berichte über nationalsozialistische Schmierereien an Stromkästen, rassistische Graffiti an öffentlichen Flächen und rechtsradikale Aufkleber an Laternenmasten gehäuft hätten, bis zu dem „schockierenden“ Einbruch in einer Physiotherapie-Praxis in Haßloch, bei dem unter anderem die Wände mit Hakenkreuzen beschmiert worden waren. Solche Aktionen, so die Grünen, dürften nicht einfach hingenommen oder totgeschwiegen werden.

Unter anderem ein weiteres Thema: Das Konzept für die Arbeit des kommunalen Vollzugsdienstes und der Hilfspolizeibeamten. Dazu liegen Anträge der CDU, SPD und AfD vor. Die Verwaltung berichtet außerdem über die Ergebnisse der Verkehrsschauen des zweiten Halbjahrs 2019 und des ersten Halbjahrs 2020. Auf der 16 Punkte umfassenden Tagesordnung steht auch die Mitteilungsvorlage zum 3. Nachtragshaushalt. Die Kreisverwaltung hat den Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von 2,7 Millionen Euro genehmigt (beantragt waren 3,124 Millionen Euro), bei den Verpflichtungsermächtigungen die beantragten 710.000 Euro.

Die HLL hat einen Antrag zur Unterstützung der Tafel gestellt: Räume in der Ortsmitte sollten kostenlos und mietfrei zur Verfügung gestellt werden. Dabei denkt die HLL an eine Immobilie der Haßlocher Immobiliengesellschaft (HIK).