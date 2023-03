Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jetzt sind die Bürger gefragt: Bei einer Dorfmoderation, die in diesem Monat in Forst und Ruppertsberg anläuft, sind die Bürger dazu aufgerufen, sich an der Zukunftsgestaltung ihrer Heimatorte zu beteiligen. Zunächst geht es um eine Fragebogenaktion.

Jung und Alt sollen aktiviert, die Neubürger integriert werden, sagt der Forster Ortsbürgermeister Bernhard Klein (CDU). Ruppertsbergs Ortsbürgermeister Heiner Weisbrodt (FWG)