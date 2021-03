Eine der beiden Wohnungen der Gemeinde Weidenthal in dem Haus Hirschgasse 19 a wird nicht mehr saniert. Das teilte Bürgermeister Ralf Kretner (CDU) im Haupt- und Finanzausschuss mit. Die Wohnung stehe seit kurzem leer und sei in einem so miserablen Zustand, dass man niemand mehr zumuten könne, dort zu leben. Eine Sanierung der Wohnung lohne sich nicht, da auch das Haus in einem sehr schlechten Zustand sei. Da die andere Wohnung vermietet sei, müsse die Gemeinde jedoch etwa 2000 bis 3000 Euro zur Verbesserung der Standsicherheit des Gebäudes investieren.