Gabriele Jungbluth-Scherer, seit 20 Jahren die „gute Seele“ im protestantischen Gemeindebüro, geht heute in den Ruhestand.

„Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagte sie zu Ellen Löwer, der Vorsitzenden des Presbyteriums. Der Kontakt zu den Menschen mit ihrem vielseitigen Anliegen habe ihre Arbeit spannend gemacht. Jungbluth-Scherer arbeitete im Laufe der vergangenen 20 Jahren mit neun Pfarrerinnen und Pfarrern, zwei Presbyteriumsvorsitzenden und einer Presbyteriumsvorsitzenden zusammen.

Ihre Freizeit will Jungbluth-Scherer jetzt mehr ihren Hobbys widmen: Sie wandert gerne, außerdem singt sie im Gospelchor. So hat sie sich beim Gospelchor „Sing4You“ gemeldet, der gerade Sängerinnen und Sänger sucht.

„Somit bleibt sie der Kirchengemeinde musikalisch verbunden, außerdem hilft sie auch gerne ehrenamtlich mit, bei den Gemeindefesten und überall dort, wo helfende Hände gebraucht werden“, sagt Ellen Löwer.

Gabriele Jungbluth-Scherer wird am Sonntag, 13. März, in einem Gottesdienst in der Christuskirche verabschiedet. Gleichzeitig wird ihre Nachfolgerin Tanja Fröhlich eingeführt.