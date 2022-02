Die Gemeindebücherei Haßloch hat zwei neue digitale Angebote für ihre Nutzer.

Auf der App „tigerbooks“ stehen über 8000 Medien für Kinder zwischen zwei und zehn Jahren zur Verfügung, darunter eBooks, Hörbücher, Hörspiele und Bilderbücher. Es finden sich auch Bilderbücher mit Vorlesefunktion, Animationen, Lern- und Lesespielen und Audiorekorder zum Aufnehmen.

Viele Figuren aus den gedruckten Büchern erwachen zum Leben. Da die digitalen Kinderbücher online und offline genutzt werden können, kann Tigerbooks auch unterwegs genutzt werden und ist zudem auf bis zu drei Geräten verwendbar. Die kostenlose App gibt es bei Google Play oder im Apple App-Store. Für die Anmeldung klicken Bibliotheksnutzer „Bibliotheks-Log-in“ an, wählen Bundesland und Ort der Heimatbibliothek aus und loggen sich dann mit Nummer und Passwort des Büchereiausweises ein.

Unterstützung beim Lesen lernen

Im Angebot der Gemeindebücherei ist außerdem ein kostenfreier Zugang zu der Lese-Lern-App „eKidz“, die Kinder spielerisch beim Lesen lernen unterstützt und motiviert. Eine Aufnahmefunktion bietet Kindern die Möglichkeit, die gelesenen Texte selbst aufzunehmen und wieder abzuspielen. „Die Erfahrung, sich selbst zu hören, hat einen großen Lerneffekt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. „Die Kinder sammeln damit Erfahrungen auf mehreren Ebenen: Sie nehmen ihre eigene Stimme und die Lesefortschritte besser wahr. Sie haben Spaß und empfinden die Übung nicht als Pflichtaufgabe.“ „EKidz“ eigne sich auch zum Lernen von Deutsch als Fremdsprache, heißt es weiter. Ebenfalls verfügbar seien Texte in Englisch und Spanisch. Die App wurde in Zusammenarbeit mit der Universität Regensburg und der „Stiftung Lesen“ entwickelt.

Info

Fragen zu den Angeboten beantwortet Ines Riedlinger unter Telefon 06324/935-452. Beide Angebote werden vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz koordiniert und vom Land Rheinland-Pfalz gefördert.