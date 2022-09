In der Reihe „Kunst im Treppenhaus“ sind in der Haßlocher Gemeindebücherei noch bis Ende Oktober Aquarelle und Acrylmalereien von Heike Wilk zu sehen.

In ihren farbenfrohen Bildern will die Künstlerin ihre Naturverbundenheit und Lebensfreude zum Ausdruck bringen. Bereits seit ihrer Jugend kann sie sich für die Malerei begeistern, doch eine Vertiefung ihrer Fähigkeiten folgte erst im Erwachsenenalter, als sie 1999 erstmals einen Aquarell-Malkurs bei der Volkshochschule Haßloch besuchte. 20 Jahre blieb sie dank des inzwischen verstorbenen Kursleiters Dieter Magin dabei und stellte in der Vergangenheit gemeinsam mit weiteren Kursteilnehmerinnen bereits einige Bilder bei „Kunst im Treppenhaus“ aus.

Heike Wilk lebt in Meckenheim, hat aber zehn Jahre als Lehrerin am Hannah-Arendt-Gymnasium in Haßloch gearbeitet. „Ich weiß, dass einige ehemalige Schülerinnen und Schüler regelmäßig die Bücherei besuchen. Durch die damalige Kunst-AG ist es gut möglich, dass sie das ein oder andere Bild in der Ausstellung wiedererkennen“, sagt Heike Wilk. Auch im Seniorenheim in Deidesheim ist die gebürtige Erfurterin derzeit mit einigen Bildern vertreten. „Die Malerei ist für mich ein Ausgleich zum Alltag. Wenn sich andere Menschen ebenfalls an den Bildern erfreuen können, ist das für mich ein doppelter Gewinn“, erklärt Wilk.

Die Reihe „Kunst im Treppenhaus“ zeichnet sich durch eine große Bandbreite aus. „Ohne die wechselnden Ausstellungen wäre das Treppenhaus ziemlich blass“, stellt Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) fest. Gleichzeitig profitierten die Künstlerinnen und Künstler davon, durch die Ausstellung Aufmerksamkeit zu erfahren.