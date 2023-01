Bilder von Josef Zeller sind im Januar und Februar in der Haßlocher Gemeindebücherei zu sehen. Thema der „Kunst im Treppenhaus“ ist das „Weinland Pfalz“.

Josef Zeller ist bereits 2009 im Alter von 86 Jahren verstorben, doch seine Kunst ist noch immer präsent. Über die Jahre sind rund 3000 Motive entstanden, darunter Zeichnungen, Aquarelle, Ölbilder sowie Kreide- und Kohlearbeiten. Eine kleine Auswahl dieser Arbeiten ist nun noch bis Ende Februar in der Gemeindebücherei Haßloch zu sehen. „Mein Vater wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden und hätte sich sicherlich sehr über die Ausstellung gefreut“, sagt seine Tochter Dagmar Schneider, die gemeinsam mit ihrem Mann all seine Werke aufbewahrt hat.

Josef Zeller wurde in Risseg im Kreis Biberach geboren, hat zuletzt aber mehr als zehn Jahre in Niederkirchen gelebt und der Pfälzer Weinlandschaft auch künstlerisch seine Aufmerksamkeit geschenkt. So sind verschiedene Ansichten aus der Pfalz entstanden, bei denen Weinreben, Trauben und Winzerhöfe im Mittelpunkt stehen.

Das Wesentliche im Fokus

In seinen Bildern versuchte Zeller ohne Details auszukommen und reduzierte seine Darstellungen stets auf das Wesentliche. Während bei „Kunst im Treppenhaus“ die Pfalz im Mittelpunkt steht, gleicht sein Repertoire einer Reise durch Europa. Studienreisen nach Italien, Griechenland, Spanien, England und Irland gaben Impulse für sein Schaffen. „Thematisch könnten wir also noch einige Ausstellungen füllen“, erzählt Tochter Dagmar Schneider mit einem Augenzwinkern.

Josef Zeller war hauptberuflich Bauingenieur, die Malerei zählte zu seinen Hobbys. Alle künstlerischen Kniffe hat er sich selbst beigebracht. Seine ersten Malversuche datieren aus der Mitte der 1960er-Jahre. Er hatte zu Lebzeiten bereits an verschiedenen Ausstellungen teilgenommen, unter anderem war ein Querschnitt seiner Bilder anlässlich seines 80. Geburtstages im Kreishaus in Bad Dürkheim zu sehen.