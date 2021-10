Die Gemeindebücherei ist viel mehr als nur ein Ort, an dem man Bücher ausleiht. „Über das Jahr verteilt bieten wir eine bunte Mischung an Veranstaltungen und sind zuversichtlich, dass die bis Jahresende vorgesehenen Termine unter Pandemie-Bedingungen stattfinden können“, so Büchereileiterin Gabi Pfadt.

Die Leseabende in fremden Sprachen, die es seit zehn Jahren gibt, werden auch nach der Eingliederung der Haßlocher VHS in die Kreisvolkshochschule als Kooperationsprojekt fortgesetzt. Am 25. November wird im Kulturviereck der Leseabend in französischer Sprache nachgeholt. Ursprünglich wollte Danielle Brandenburger, Sprachkursleiterin bei der VHS, bereits im März aus dem Buch „Ma vie avec Mozart“ von Eric-Emmanuel Schmitt lesen. Damals war es vor dem Hintergrund der Pandemie nicht möglich. Brandenburger ist bereits von Beginn an Teil der französischen Abende und führt mit Charme und einer Portion Humor durch die Lesungen.

Außerdem wird die Kooperation mit dem Blaubär fortgesetzt. Auch bei der Familienweihnachtsfeier am 16. Dezember kooperieren Blaubär und Bücherei. Das Doris-Batzler-Theater aus Karlsruhe zeigt das Theaterstück „Die Hexe Wackelzahn feiert Weihnachten“. Der inzwischen etablierte Spielenachmittag findet am 31. Oktober statt.

In der Reihe „Kunst im Treppenhaus“ zeigt bis Ende Oktober Birte S. Kraft eine Ausstellung unter dem Titel „Spiegelungen“. Auch der Literaturkreis setzt seine Zusammenkünfte fort und trifft sich jeden ersten Dienstag im Monat zum Austausch über ein gemeinsam ausgesuchtes und gelesenes Buch. Die derzeit wechselnden Treffpunkte können in der Bücherei erfragt werden.

Einen Schwerpunkt legt die Bücherei auf Kooperationen mit Kindertagesstätten und Schulen, um Kinder frühzeitig mit der Bücherei vertraut zu machen. Zu diesem Zweck gibt es Aktionen und Veranstaltungen speziell für Kindergartengruppen und Schulklassen: Vom Lese-Treff über die Märchenstunde bis hin zur Aktion Schultüte und den Dezembergeschichten ist für alle Altersstufen ein passendes Angebot dabei. Die Kooperationen sind gefragt. 2019 besuchten 46 Schulklassen mit insgesamt 1420 Schülern die Gemeindebücherei.