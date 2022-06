Die Gemeindebücherei Haßloch wieder die Aktion Lesesommer an. Nach Einschränkungen in den vergangenen zwei Jahren kehren die Organisatoren zum alten Konzept zurück.

Die Gemeindebücherei Haßloch beteiligt sich wieder am Lesesommer. Die landesweite Leseförderaktion findet zwischen dem 11. Juli und 11. September zum inzwischen 15. Mal statt und richtet sich erneut an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren. Schüler können während des Aktionszeitraumes eigens für den Lesesommer angeschaffte Bücher kostenlos ausleihen und diese während der Sommermonate lesen.

Jeder, der mitmacht, hat außerdem die Chance, an einer Verlosung der Gemeindebücherei Haßloch sowie an dem landesweiten Gewinnspiel teilzunehmen. Dazu müssen im Aktionszeitraum mindestens drei Bücher gelesen und bewertet werden. Der Hauptpreis des landesweiten Gewinnspiels ist ein Zwei-Tages-Aufenthalt im Europapark für vier Personen. Je mehr jeder liest, desto mehr Bewertungskarten landen im Lostopf, wodurch die Gewinnchancen steigen.

Clubkarte in der Bücherei

Alles was man zur Teilnahme braucht, ist eine Lesesommer-Clubkarte. „Sie wird kostenlos in der Bücherei ausgestellt“, teilt die Gemeinde mit. Dafür erforderliche Anmeldekarten liegen in der Bücherei aus und werden außerdem an den Haßlocher Schulen verteilt. Mit der Anmeldekarte erhält jeder in der Bücherei die Lesesommer-Clubkarte, die zur Teilnahme an der Leseförderaktion berechtigt.

Wer beim Lesesommer mitmacht, kann jedes gelesene Buch bewerten und ein persönliches Urteil abgeben. In diesem Jahr werden hierzu in der Haßlocher Gemeindebücherei wieder persönliche Buchbesprechungen angeboten. In einem kurzen Gespräch mit ehrenamtlichen Helfern können die Kinder den Inhalt des Buches wiedergeben und erhalten anschließend einen Stempel in ihre Lesesommer-Clubkarte. „Durch Corona waren die persönlichen Buchbesprechungen in den vergangenen zwei Jahren nicht umsetzbar“, erklärt die stellvertretende Büchereileiterin Judith Höring. Daher freut sich das Büchereiteam, dieses Jahr wieder ehrenamtliche Zuhörer gewonnen zu haben und somit zu den persönlichen Buchbesprechungen zurückkehren zu können. Der in den Corona-Jahren etablierte Buch Check sowie der ausgedruckte Online-Buchtipp unter www.lesesommer.de bleiben erhalten. Die persönlichen Buchbesprechungen sind während des Aktionszeitraums immer dienstags und donnerstags zwischen 10 und 14 Uhr sowie mittwochs und freitags zwischen 14 und 18 Uhr in der Bücherei.

„Der Lesesommer ist eine feste Konstante, die von vielen Kids mit Vorfreude erwartet wird“, sagt Haßlochs Bürgermeister Tobias Meyer. 2021 hatten sich 244 Kinder und Jugendliche allein in Haßloch an der Leseförderaktion beteiligt und über 1400 Bücher gelesen. „Auch für dieses Jahr haben wir noch einmal aufgestockt und neue Bücher für den Lesesommer angeschafft“, erzählt Büchereileiterin Gabi Pfadt. Die 15. Auflage des Lesesommers ist damit ein Jubiläum für die Haßlocher Bücherei, da sie von Beginn an dabei ist. Ein „zauberhaftes“ Lesesommer-Abschlussfest im Hof des Ältesten Hauses in Haßloch wartet am Ende der Aktion.