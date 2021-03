Der für Donnerstag, 18. März, geplante Leseabend in französischer Sprache in der Gemeindebücherei Haßloch wird laut Gemeindeverwaltung verschoben. Hintergrund ist die anhaltende Corona-Pandemie. Sie erlaube trotz jüngster Lockerungen keine Lesung in der inzwischen zehn Jahre alten Veranstaltungsreihe. Ein Nachholtermin stehe noch nicht, werde aber rechtzeitig bekanntgegeben. Bereits erworbene Karten für den Abend behalten ihre Gültigkeit. Der Leseabend in französischer Sprache ist eine Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) Haßloch und wird nach deren Eingliederung in die Kreisvolkshochschule fortgesetzt. Ursprünglich wollte Sprachkursleiterin Danielle Brandenburger am Donnerstag aus dem Buch „Ma vie avec Mozart“ („Mein Leben mit Mozart“) von Eric-Emmanuel Schmitt lesen. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben: Das Buch wird beim nächsten Mal im Mittelpunkt stehen.