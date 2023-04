Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ratten sind in Weidenthal im Bereich Grundschule, Sporthalle und Hirschgasse unterwegs. Gegen die „gepelzten Freunde“ müsse dringend etwas getan werden, sagte Bürgermeister Ralf Kretner (CDU) in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Donnerstag.

Wie Kretner berichtete, haben sich mehrere Anwohner gemeldet, die Ratten in diesem Bereich begegnet sind. Ein Weidenthaler Bürger sagte, dass Anwohner bereits vor etwa einem halben Jahr bei der