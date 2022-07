132 Flüchtlinge aus der Ukraine leben derzeit in privaten Haushalten. In letzter Zeit haben Gastgeber die Verwaltung vermehrt darum gebeten, bei ihnen wohnende Personen in gemeindlichen Unterkünften unterzubringen. Deshalb wird wieder verstärkt nach Wohnraum gesucht, den die Gemeinde anmieten kann.

Die Verwaltung hat nach eigenen Angaben für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen aktuell 31 Wohneinheiten an 21 Standorten angemietet. Hinzu kommt die Gemeinschaftsunterkunft für allein reisende Männer in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße. Von den 192 Personen in diesen Unterkünften befinden sich 75 im Asylverfahren, 54 anerkannte Flüchtlinge, 27 deutsche Obdachlose und 36 Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine. Weitere 132 Flüchtlinge ukrainischer Herkunft sind in privaten Haushalten untergebracht. Insgesamt sind es somit 324 Personen.

Derzeit verstärkt sich nach Angaben der Verwaltung der Trend, dass private Gastgeber darum bitten, bei ihnen untergebrachte Geflüchtete aus der Ukraine in Unterkünfte der Gemeinde aufzunehmen. Das liege daran, dass insbesondere die unvorhersehbare Dauer der Unterbringung zu Problemen führe. Daher rechnet die Verwaltung damit, bald weitere Menschen aus diesem Personenkreis unterbringen zu müssen.

Weiter Wohnraum angemietet

Damit die Gemeinde ihre Verpflichtung zur Aufnahme von Geflüchteten erfüllen kann, sei es weiterhin erforderlich, Wohnraum anzumieten. Daher wird darum gebeten, Mietangebote abzugeben. Die geringe Verfügbarkeit von Wohnraum im niedrigen und mittleren Preissegment bedeute auch, dass die ohnehin schwierige Wohnraumsuche für Einzelpersonen und Familien nochmals erschwert werde. Aus diesem Grund werde die Gemeinde nur die Anzahl von Personen in Haßloch aufnehmen, zu der sie gesetzlich verpflichtet ist.

Die Gemeinde müsse eine nach dem Königsteiner Schlüssel errechnete Aufnahmequote erfüllen. Der Kreis Bad Dürkheim müsse 3,3 Prozent der Rheinland-Pfalz zugewiesen Personen aufnehmen, Haßloch von diesen wiederum 15 Prozent.

Haßloch im Mittelfeld

Da Haßloch im März überdurchschnittlich viele Personen aufgenommen habe, seien Flüchtlinge in den letzten Wochen vorrangig anderen Kommunen im Landkreis zugewiesen worden. Für die Zukunft sei mit weiteren Zuweisungen durch die Kreisverwaltung zu rechnen, da in Haßloch die Aufnahmequote noch nicht erreicht sei. Die Gemeinde liege laut Kreis mit seinen Aufnahmen im guten Mittelfeld, habe die maximale Quote jedoch noch nicht erreicht.