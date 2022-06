Die Gemeinde Haßloch besitzt viele kleinflächige öffentliche Grünflächen mit Bäumen (sogenannte Baumscheiben), welche das Ortsbild prägen und für eine bessere Lebensqualität sorgen. „Diese werden in Zeiten des Klimawandels und des Artensterbens immer wichtiger. Denn jedes Stückchen Grün dient der Tierwelt als Nahrung und Refugium und wandelt CO2 in Sauerstoff um“, erläutert die Verwaltung. Außerdem hätten Pflanzen einen kühlenden Effekt auf ihre Umgebung, was in Zeiten zunehmender Hitzesommer von immer größerer Bedeutung werde. „Es wird zunehmend schwerer, diese Grünflächen optimal zu pflegen“, stellt die Gemeinde fest. Die Gemeindemitarbeiter kämen mit den Gießarbeiten nicht mehr nach. Umweltdezernent Carsten Borck will mehr Paten für diese Grünflächen gewinnen. Bisher haben Haßlocher Bürger 70 Patenschaften übernommen. Diese sind meistens an dem Schild „Hier pflegen Bürger“ zu erkennen. Während einer Patenschaft kann entweder nur der reine Gießdienst übernommen oder die Baumscheibe naturnah gestaltet und gepflegt werden. Dabei steht das Umweltdezernat bei Bedarf beratend zur Seite. Bürger, die bereits ein öffentliches Beet privat pflegen, sollen sich kurz im Umweltdezernat melden, um doppelte Patenschaften zu vermeiden. Ansprechpartnerin ist Hannah Bolz, E-Mail hannah.bolz@hassloch.de, Telefon 06324 935306, montags und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr.