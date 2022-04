Wie soll das ehemalige Gebäude der Sparkasse Rhein-Haardt als Dorfzentrum neu genutzt werden? Das war erneut Thema in der Arbeitsgruppe Infrastruktur und Soziales der Dorfmoderation.

Wie Bürgermeister Gernot Kuhn (CDU) auf Anfrage mitteilt, gibt es „einige Ideen“. Nun gelte es, die Möglichkeiten der Realisierung zu prüfen. Die Gemeinde hat der Sparkasse Rhein-Haardt Ende 2021 das Gebäude abgekauft, nachdem diese ihre Zweigstelle in Esthal geschlossen hatte. Das Dorfzentrum soll unter anderem zur Versorgung der Esthaler Bürger beitragen. Versuche, ein Geschäft in Esthal zu etablieren, sind in der Vergangenheit an einer zu geringen Nachfrage gescheitert. Deshalb soll geprüft werden, ob es Geschäfte oder Produzenten gibt, die bereit wären, Automaten regelmäßig mit Lebensmitteln zu bestücken. Als weitere Variante wird ein sogenannter digitaler Dorfladen geprüft. Hier können Interessenten Waren bestellen, die in einen speziellen Raum geliefert werden. Dort können die Besteller diese mit einer elektronischen Zugangsberechtigung abholen.

Gespräche gibt es nach Angaben Kuhns darüber, ob in dem Dorfzentrum ein Geldautomat und eine Paketstation eingerichtet werden können. Eine weitere Idee ist es, einen Teil der ehemaligen Räume der Sparkasse als Co-Working-Space, eine Art Gemeinschaftsbüro, zu nutzen. Das scheitere derzeit daran, dass die Sparkasse Rhein-Haardt die Schreibtische, die eigentlich in Esthal hätten bleiben sollen, abtransportiert habe, berichtet Kuhn. Es sei ihm zugesagt worden, dass die Sparkasse wieder Schreibtische nach Esthal bringe. Interessenten für die Nutzung eines Co-Working-Spaces hätten sich bereits gemeldet. Derzeit sei ein kleiner Bereich an einen Masseur vermietet, informiert Kuhn.