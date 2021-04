Um den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, will die Gemeinde zügig zwei Kindertagesstätten bauen. Neben der geplanten im Neubaugebiet „Südlich der Rosenstraße“ soll in der Trifelsstraße gegenüber vom „Haus Kunterbunt“ eine Kita entstehen.

Die Koalitionsfraktionen aus CDU, Grüne und FWG hatten im März den Antrag gestellt, geeignete Standorte für die Errichtung weiterer Kindertagesstätten in den geplanten neuen Wohngebieten zu prüfen und diese so schnell wie möglich zu bauen. Die Fraktionen befürchten, dass in naher Zukunft nicht ausreichend Kita-Plätze für die Haßlocher Kinder zur Verfügung stehen.

Aktuell sei das Provisorium der kommunalen Kita Pauluskirche wegen Schimmelbefalls nicht mehr nutzbar, Haßloch sei attraktiv für junge Familien, und nicht zuletzt könnten die Auswirkungen des Kita-Zukunftsgesetzes derzeit nicht abgeschätzt werden. „Wir müssen schnell handeln, den die Angebote reichen jetzt und auch zukünftig nicht aus“, unterstrich Hans Grohe (CDU) in seiner Antragsbegründung.

Aktuell sieben Provisorien

Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) berichtete im Hauptausschuss von aktuell sieben Provisorien. Das Kita-Zukunftsgesetz sei eine große Herausforderung für die Träger. Geprüft werden müssten auch Fördermöglichkeiten für neue Plätze. Daniel Mischon (CDU) verwies im Bauausschuss ebenfalls darauf, dass fast alle Kitas Platz- und Personalprobleme hätten, insbesondere vor dem Hintergrund des Kita-Zukunftsgesetzes. Aber auch aufgrund der vielen Provisorien und der geplanten Neubaugebiete bestehe ein Bedarf an weiteren Betreuungsplätzen. Die Trifelsstraße sei ein guter Standort.

Bei der Ausweisung neuer Baugebiete werde die bisher geplante neue Einrichtung im Gebiet „Südlich der Rosenstraße“ mittelfristig nicht ausreichen, um den Bedarf, resultierend aus dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, zu decken, erläuterte Bauamtsleiter Wolfgang Jünger. Auch die Gespräche zwischen der Gemeinde, den Trägern der Kindertagesstätten in Haßloch, dem Landesjugendamt und dem Kreisjugendamt hätten ergeben, dass zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden müssen. Weitere Planungen sollen auf Basis der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung 2021/22, die das Kreisjugendamt gerade erstelle, in der nächsten Sitzung des Sozialausschusses (9. Juni) vorgestellt werden.

Der Fachbereich „Bauen und Umwelt“ habe unterdessen geprüft, ob kommunale Grundstücke kurz- oder mittelfristig für den Neubau von Kindertagesstätten zur Verfügung stehen. Im Neubaugebiet „Südlich der Rosenstraße“ sei bereits geplant, eine Kita mit sechs Gruppen zu errichten. Laut Jünger liegt seit 13. April ein Angebot für die Erschließung dieses Neubaugebietes vor. Wenn das Angebot geprüft und ein Auftrag erteilt sei, rechne die Verwaltung mit einer Bauzeit für die Erschließungsanlagen von maximal zwölf Monaten. Diese seien für den Bau der Kita notwendig.

Über weitere Straße aus dem Süden erreichbar

Grundstücke der Gemeinde und der Haßlocher Immobiliengesellschaft gegenüber der Kita „Haus Kunterbunt“ in der Trifelsstraße ermöglichten den direkten Bau einer weiteren Kita. Derzeit werde der Bebauungsplan „Zwischen Lachener Weg und Sägmühlweg“ aufgestellt und könne so angepasst werden, dass die Kita über eine weitere Straße aus dem Süden zu erreichen sei, auch um die Trifelsstraße zu entlasten.

Jünger erläuterte, dass eine europaweite Ausschreibung nötig sei. Die Gemeinde strebe eine gemeinsame große Ausschreibung der beiden geplanten Kindertagesstätten an. Davon verspreche er sich auch finanzielle Vorteile. „Wir wollen die Planungen umsetzen, so schnell es geht.“

Jan Strömer ergänzte, auf dem gemeindeeigenen Grundstück in der Trifelsstraße könne nach Paragaph 34 Baugesetzbuch gebaut werden, was den Prozess beschleunige. Danach ist in Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die nähere Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Auf Nachfrage von Thomas Liese-Sauer (SPD), wer das beschlossen habe, antwortete Jünger, dass kein Beschluss notwendig sei, da die Gemeinde dort Baurecht habe. Es sei eine interne Entscheidung der Verwaltung gewesen, um dort schnell zu bauen. Der neue Erste Beigeordnete und Baudezernent Carsten Borck zeigte sich ambitioniert: „Wir geben jetzt richtig Gas.“ Es könne jetzt schnell gehen.

Standort Radrennbahn ist vom Tisch

Der Antrag der HLL, eine Kita am Standort Radrennbahn zu errichten, wird nicht weiterverfolgt. Dafür stimmten zwölf von 15 Mitgliedern des Bauausschusses. Für das Gelände, das vom ARC „Pfeil“ an die Gemeinde zurückgegeben wurde, werden andere Optionen geprüft, wie aus Äußerungen von Ausschussmitgliedern beziehungsweise des Ersten Beigeordneten hervorgeht.