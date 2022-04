In diesem Jahr kommt die Ortsgemeinde Laumersheim ums Schuldenmachen nicht herum. Die Verwaltung hat errechnet, dass 323.000 Euro aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde (VG) nötig sind, um den Haushalt auszugleichen.

Im Ergebnishaushalt 2022 klafft zwischen Erträgen und Aufwendungen eine Lücke von 212.000 Euro. Das geht aus dem Bericht der VG-Verwaltung hervor, der für die Haushaltssitzung des Gemeinderats vergangene Woche erstellt wurde. Unter den Ausgaben stechen die Umlagen an Kreis und VG von insgesamt 688.000 Euro heraus. Die größten Einnahmen resultieren aus der Einkommensteuer (558.000 Euro) und der Gewerbesteuer (215.500 Euro). Für die Unterhaltung von Straßen, darunter die Schiller- und die Goethestraße, ist in diesem Jahr ein Haushaltsansatz von 127.000 Euro vorgesehen. Investiert wird laut Plan der Verwaltung 2022 und 2023 unter anderem in ein Hochwasserschutzkonzept und die Kindergartenausstattung.

Etwas geringer ist das Defizit im nächsten Jahr

Ein Defizit in Höhe von 65.000 Euro erwartet die Finanzabteilung im nächsten Haushaltsjahr. Dann müsse bei der VG ein Liquiditätskredit über rund 25.000 Euro aufgenommen werden. Die durch Investitionen verursachten Schulden werden sich nach Einschätzung der Kämmerer Ende 2023 auf 96.000 Euro belaufen. Der Laumersheimer Gemeinderat unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Arno Wieber (CDU) hat den Doppelhaushalt einstimmig angenommen.