Zwischen den Werken der Verbandsgemeinde Lambrecht und der Gemeinde Elmstein zeichnet sich ein Streit ab. Es geht um gut 33.000 Euro – und um die Frage, wer sie bezahlen soll.

Die Straßenarbeiten in der Dorfstraße in Iggelbach sind Hintergrund eines Streits zwischen den Werken der Verbandsgemeinde Lambrecht und der Gemeinde Elmstein. Im Juni 2018 war damit begonnen worden, und es war keine ganz einfache Sache. Nach der Fertigstellung der Straße hieß es bei der Freigabe im Mai 2019 lobend, dass versucht worden sei, die Einschränkungen für die Anlieger so gering wie möglich zu halten. Und dass es, obwohl die Straße sehr schmal sei, kaum Vollsperrungen gegeben habe.

Jetzt aber ist dafür die Rechnung gekommen. Bei den Arbeiten ist nicht nur die Straße saniert worden, auch Teile der Trinkwasserleitung wurden erneuert. Nun hat die Verbandsgemeindeverwaltung der Gemeinde mitgeteilt, dass dem VG-Wasserwerk durch die Änderung des Bauablaufs Mehrkosten entstanden seien. Zunächst sei geplant gewesen, die Dorfstraße für die Dauer der Arbeiten komplett zu sperren und den Verkehr über einen Forstwirtschaftsweg zu lenken. Dann jedoch sei beschlossen worden, in Abschnitten zu bauen und so die Vollsperrung jeweils auf kürzere Strecken zu begrenzen. Grund dafür war nicht nur, die Belastung für die Bürger möglichst gering zu halten. Es ging auch um die Zufahrt von Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen, liegt doch das Feuerwehrgerätehaus in der Dorfstraße. Aus Sicht der Feuerwehr war die Aufteilung in mehrere Abschnitte deshalb notwendig.

Etwa drei Jahre später, am 30. März 2021, gab es dann einen Gesprächstermin mit der Gemeinde. Dabei sei vereinbart worden, dass die zusätzlichen Kosten mit den durchschnittlichen Straßenbaukosten verrechnet werden sollen, heißt es in einer Beschlussvorlage der Verwaltung an den Ortsgemeinderat. Daraus ergebe sich eine Rückforderung der Werke an die Gemeinde in Höhe von 33.200 Euro. Diese sollten gezahlt werden, sobald der Elmsteiner Haushalt verabschiedet und genehmigt sei.

Rat stimmt mit Nein

Die Gemeinde lehnt das jedoch ab. Der Rat stimmte in seiner jüngsten Sitzung bei dem Punkt geschlossen gegen die Beschlussempfehlung der Verwaltung. Ortsbürgermeister Rene Verdaasdonk (SPD) bestätigt zwar, dass bei dem Termin im März 2021 über eine Verrechnung der Kosten gesprochen worden sei. Er habe jedoch nicht zugesagt, dass die Gemeinde Mehrkosten übernehme, die durch die geänderte Bauplanung entstanden seien. Es gebe nichts Schriftliches, aus dem hervorgehe, dass die Gemeinde das 2018 zugesagt habe. Bürgermeister war zu diesem Zeitpunkt noch Verdaasdonks Vorgänger Stefan Herter (SWG). Dieser sagte im Rat, er habe eine solche Zusage nicht gegeben. Für Verdaasdonk steht damit fest: Die Mehrkosten muss das Wasserwerk übernehmen.

Jürgen Keller, Büroleiter bei der Verbandsgemeinde, bestätigte auf Anfrage, dass es seinerzeit keine schriftliche Vereinbarung über eventuelle Mehrkosten gegeben habe. „Das ging per Handschlag“, sagte er. Die Werke seien jedoch überzeugt, dass die Gemeinde in der Pflicht sei. Die Verwaltung werde den Werken nun empfehlen, die Sache im Werkausschuss zu thematisieren. „Der muss dann entscheiden, wie es weitergeht“, so Keller. Denkbar sei vieles, von erneuten Gesprächen mit der Gemeinde über das Akzeptieren der Ratsentscheidung bis hin zu Rechtsmitteln.