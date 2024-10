Bereits seit 2022 haben Vertreter der Gemeinde Esthal und der Pfarrei Heiliger Johannes XXIII. Lambrecht über den Verkauf des katholischen Kindergartens an die Gemeinde verhandelt. Nun ist dieser abgeschlossen.

Am 26. September sei bei einem Notar der Kaufvertrag unterschrieben worden, teilte Bürgermeister Gernot Kuhn ( CDU) in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch mit. Die Gemeinde ist nun Eigentümer des Grundstücks und des Gebäudes, die Kirche hat aber weiter die Trägerschaft für die Einrichtung. Das bedeutet, sie wird weiter für Konzeption, inhaltliche Ausrichtung, Mitarbeiter und ähnliches zuständig sein.

Der Grund für den Verkauf ist, dass der Kindergarten umgebaut und erweitert werden muss, da der Platz für die zu betreuenden Kinder nicht mehr ausreicht. Die katholische Kirche zahlt jedoch seit einiger Zeit nicht mehr für Umbauten und Erweiterungen von Kindertagesstätten.

Die Ratsmitglieder stimmten zu, dass die Gemeinde bei der Kreisverwaltung einen Bauantrag für die erforderlichen Bauarbeiten stellt. Unter anderem soll im Inneren des Gebäudes eine Treppe zwischen dem Erd- und dem Untergeschoß gebaut werden. Bisher ist nur eine Außentreppe vorhanden. Außerdem sollen unter anderem Toiletten und Türen erneuert werden.